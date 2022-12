ASSE : Soucasse se veut optimiste pour la seconde partie de saison

Zapping But! Football Club ASSE : La stratégie de Batlles est-elle la bonne ?

Alors que l'AS Saint-Etienne affronte ce lundi Annecy pour son match de reprise, Jean-François Soucasse en a dit plus sur l'état d'esprit dans lequel est le groupe de Laurent Batlles au moment d'entamer la seconde partie de la saison.

"On repart avec de l'enthousiasme"

"Les joueurs sont partis en vacances en se disant que cela ne pouvait pas continuer comme cela. Qu'il fallait s'y mettre. Cette trêve est arrivée au bon moment. On repart avec de l'enthousiasme. La deuxième partie de saison va être proactive, productive. On va retrouver le fil. On veut tous écrire une nouvelle page", a confié le président exécutif des Verts dans les colonnes du journal L'Equipe.

