ASSE – Stade Brestois (1-2) : Aouchiche, une trentième grinçante chez les Verts

Les débuts d'Adil Aouchiche à l'ASSE laissent les observateurs sur leur faim et la prestation du milieu de terrain samedi contre Brest a encore déçu. Le Titi parisien (18 ans) a n'a guère brillé dans le jeu. A gauche dans le 4-1-4-1 mis en place par Claude Puel, il n'a créé aucune différence et a perdu la plupart de ses duels, n'apportant rien à son équipe. Si bien que Puel l'a remplacé dès le début de la deuxième mi-temps, dès la 53e minute.

Il a encore été sorti avant l'heure de jeu

Toutes compétitions confondues, Aouchiche a disputé 30 matches depuis le début de la saison. Et sur ces 30 matches, il n'en a joué qu'un seul dans son intégralité : lors de la 1ere journée de L1 face à Lorient (2-0). Depuis, le milieu de terrain a systématiquement été remplacé à chaque fois qu'il a été titularisé (20 titularisations). Lors de ses 19 dernières titularisations, il a été remplacé dès la mi-temps lors de 5 matches et avant la 75e lors de 9 matches. Et entre la 76e et la 90e lors de 5 matches.