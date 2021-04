ASSE – Stade Brestois (1-2) : Khazri marque, Green flambe aussi en vain... les notes des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

GREEN (6)

Incertain en raison d'une béquille reçue en fin de partie lors de la défaite à Paris (2-3), le jeune gardien a encore été épatant. Sauvé par sa barre sur une tentative de Charbonnier (21e), il a réalisé plusieurs parades, s'interposant notamment devant Magnetti (42e), Cardona (71e) et Honorat (77e). Mais Charbonnier, auteur d'un doublé, a réduit ses efforts à néant...

DEBUCHY (5)

Une bonne première mi-temps où il a régulièrement pris le dessus sur Honorat, dans son couloir, tout en apportant le surnombre. Mais à l'image de l'équipe, il a fini sur les talons...

MOUKOUDI (3)

A Paris, l'ancien havrais avait été en difficulté. Cela a à nouveau été le cas face à Brest. Emprunté, il s'est fait éliminer par un petit pont de Charbonnier sur le deuxième but de l'attaquant breton. La vitesse lui a fait défaut. La qualité de relances aussi.

CISSE (4)

Le Sénégalais a souffert lui aussi, dans son placement et ses relances. Comme dans les duels. Honorat lui a grillé la politesse sur la première grosse occasion brestoise (21e). Et il a coulé avec le navire en fin de match.

TRAUCO (5)

Une interception dans la surface brestoise qu'il a gâchée en ratant son centre en retrait (8e). Mais il a encore bien animé son couloir, tout en muselant Favre. Avec notamment un très bon ballon pour offrir une balle de 2-0 à Hamouma (65e)...

GOURNA-DOUATH (5), puis SOW

Neyou touché à la cheville, Gourna-Douath a repris du service. Présent à la récupération, il n'a pas souffert de son manque de rythme en première mi-temps avant de baisser le pied, assez logiquement. Remplacé par SOW, assez étonnamment, à l'entame du temps additionnel...

NORDIN (4), puis ABI

Nordin a eu le mérite de récupérer le ballon dans les pieds de Brassier et de servir Khazri sur l'ouverture du score, avant de disparaître. Remplacé par ABI, intéressant en point d'appui sur ses premiers ballons, avant de s'éteindre lui aussi.

CAMARA (5)

Au milieu, il a bataillé, comme d'habitude, grattant beaucoup de ballons, souvent haut. Mais il a baissé le pied au fil des minutes, même s'il a encore été l'un des meilleurs. Il a eu une balle de 2-0 (63e)...

YOUSSOUF (4), puis BOUDEBOUZ

Youssouf a démarré dans l'axe avant que Puel ne change son 4-3-3 pour un 4-4-2 et qu'il le fasse glisser à gauche. Une belle activité, un bon ballon pour Camara (63e), mais du déchet et un tir à côté sur un centre en retrait de Monnet-Paquet, alors qu'il avait une balle de 2-0 au bout de son pied gauche. Remplacé par BOUDEBOUZ, inexistant.

AOUCHICHE (3), puis MONNET-PAQUET

Naviguant entre l'aile gauche et l'axe, Aouchiche, toujours aussi léger, n'a fait aucune différence. Inconsistant dans les duels, incapable d'éliminer balle au pied et de lever son ballon sur les coups de pied arrêtés, il a encore déçu. Remplacé par MONNET-PAQUET, auteur d'un déboulé et d'un centre en retrait vendangé par Youssouf (57e) avant de s'éclipser.

KHAZRI (5,5), puis HAMOUMA

Khazri a profité de l'offrande de Nordin pour ouvrir le score en ajustant parfaitement Larsonneur. Mais il a été remplacé avant l'heure de jeu par HAMOUMA, qui a buté sur Larsonneur, de volée (65e), et n'a pas été en réussite dans ses percussions par la suite.