ASSE – Stade de Reims (1-1) : Abi sauve un point, Bouanga en perd deux... les notes des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Mathieu Debuchy

MOULIN (5)

Dans un match longtemps fermé, d'un niveau technique parfois affligeant, il n'a pas eu grand chose à faire. Mais une fois de plus, ses partenaires l'ont abandonné sur un coup de pied arrêté... Pas très rigoureux tout ça !

DEBUCHY (5)

Une bonne ouverture d'entrée pour Modeste (2e). Entreprenant et présent dans les duels, même si les Rémois sont quand même un peu trop souvent passés de son côté.

MOUKOUDI (6)

Sans doute le meilleur stéphanois du match. En place, il a fait bonne garde. Et il est impliqué sur l'égalisation d'Abi, avec une première frappe repoussée sur sa ligne par un défenseur rémois.

CISSE (5)

De la tête, le joueur prêté par Olympiakos est vraiment facile. Mais il l'est quand même parfois un peu moins avec les pieds...

TRAUCO (5)

Sérieux et appliqué, agressif, le Péruvien a rarement été pris à défaut défensivement. Mais il n'a pas été d'un grand apport offensivement.

GOURNA (4), puis AOUCHICHE (4)

Très bon à Rennes (2-0), Gourna a été moins consistant, avec notamment une perte de balle dangereuse aux abords de la surface verte (15e). Remplacé à la mi-temps par AOUCHICHE, Puel ayant décidé de passer du 4-3-3 au 4-4-2. Le Titi parisien s'est montré entreprenant mais il a tiré sur Rajkovic (78e) avant de rater le cadre, de la tête, alors qu'il était en bonne position pour marquer (87e).

KHAZRI (3), puis NORDIN (5,5)

Reconduit dans le onze après son très bon match à Rennes, Khazri n'a pas confirmé, s'empalant tête baissée sur la défense rémoise les rares fois où il a touché le ballon. Touché à une cuisse, il est sorti à la mi-temps et a laissé sa place à NORDIN, qui a secoué le cocotier en étant le premier à obliger Rajkovic à se détendre (62e), puis en délivrant un très bon centre pour la tête d'Aouchiche (87e).

CAMARA (4), puis YOUSSOUF

Assez éteint, pour une fois, Camara n'a pas eu son rendement habituel dans l'entre jeu. Remplacé par YOUSSOUF.

NEYOU (4)

Après un bon début de match, Neyou est vite rentré dans le rang. Une déception parmi d'autres sur cette rencontre, alors qu'il sortait d'un gros match à Rennes.

BOUANGA (2)

Peu inspiré, le Gabonais a raté l'immanquable en toute fin de match, avec cette frappe à bout portant qu'il n'a pas réussi à cadrer (92e)... Et c'est lui qui s'est fait devancer par Touré sur l'ouverture du score rémoise...

MODESTE (3), puis ABI

De retour dans le onze, Modeste a montré d'entrée de jeu qu'il était loin d'être rapide en se faisant reprendre alors qu'il filait au but, plein axe (2e). Une frappe en pivot à côté (40e), une reprise à côté sur un centre de Bouanga (54e)... le joueur prêté par Cologne n'a vraiment pas été convaincant. Remplacé par ABI, hors sujet lui aussi à son entrée en jeu avant d'inscrire le but de l'égalisation, du gauche, à bout portant. Son 3e but de la saison, le 2e contre Reims en un mois. Insuffisant pour que les Verts, défaits à l'aller en Champagne, rendent aux Rémois la monnaie de leur pièce...