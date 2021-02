ASSE - Stade de Reims (1-1) : un taulier des Verts déclare sa flamme aux supporters

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le revenant Wahbi Khazri

Le résultat n'a certes pas été au rendez-vous hier. Mais peut-être que sans la manifestation des supporters avant, pendant et après la rencontre, l'AS Saint-Etienne n'aurait pas réussi à revenir au score contre le Stade de Reims (1-1). Tous les joueurs ainsi que Claude Puel ont souligné hier l'importance de ce douzième homme passionné, présent dans les bons comme dans les mauvais moments. Mathieu Debuchy lui a même fait une déclaration d'amour…

"Voir les supporters m'a fait beaucoup de bien"

"Voir les supporters m’a fait beaucoup de bien. On sait à quel point ils sont importants ici à Saint-Etienne. Ils ont été présents il y a quelques semaines pour nous adresser un message dans une période délicate. Dans une période plus positive, ils sont là aussi. On est conscients que c’est difficile pour eux de suivre les matches à distance, pour nous aussi."

Présent à l'Etrat à la fin du mois de janvier pour s'expliquer avec les joueurs au moment d'une crise de résultats, les supporters des Verts avaient, contrairement à leurs homologues marseillais, réussi leur effet puisque l'équipe est invaincue depuis en championnat.