ASSE – Stade de Reims : la victoire à Rennes, Khazri... Puel demande confirmation !

Depuis le derby contre Lyon (0-5), l'ASSE vient d'enchaîner quatre matches sans défaites dont trois victoires, et elle reste sur un succès probant à Rennes. Pour autant, Claude Puel, devant les médias ce midi, a indiqué que son équipe jouait toujours le maintien. « Bien sûr que l'objectif reste le maintien, a-t-il soutenu. On est dans une bonne période mais l'écart reste le même. Tout le monde s'accroche. Le championnat est difficile. On a encore des points à prendre, 14 au minimum. Il faudra aller les chercher. Il faut se mettre ça en tête. On est là où on est et il faudra batailler pour s'en extirper. On a fait un très bon match à Rennes en étant très efficaces. Ça fait du bien. Mais ça demande confirmation.»

« Khazri ? On va voir s'il est en capacité d'enchaîner »

Le manager stéphanois a aussi évoqué le bon match de Wahbi Khazri à Rennes. « Il a fait des efforts à l'entraînement et je lui ai donné la possibilité de s'exprimer. Maintenant, on va voir s'il est en capacité d'enchaîner, physiquement, techniquement. Il faut que tous les joueurs remplissent les stats. Ça concerne tout le monde. » Notamment Khazri, donc, qui n'a inscrit qu'1 but cette saison...