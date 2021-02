ASSE - Stade de Reims : Modeste et Boudebouz de retour, un seul changement à prévoir dans le onze de Puel ?

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Le capitaine du Stade de Reims Yunis Abdelhamid est finalement forfait pour le déplacement à Saint-Étienne ce samedi (13 heures). Et côté ASSE, Claude Puel a son groupe au complet à l'exception de Romain Hamouma. Anthony Mofdeste et Ryad Boudebouz le réintègrent contrairement à Panos Retsos, pourtant apte. Le Grec participera à un match zmical avec la réserve demain contre Montpellier tout comme Monnet-Paquet, Rivera ou encore Gabriel Silva.

4-3-3 ou 4-4-2 ?

Par rapport au 4-3-3 victorieux à Rennes (2-0) dimanche, Arnaud Nordin, buteur au Roazhon Park, pourrait débuter aux côtés de Denis Bouanga et Wahbi Khazri en attaque, à la place d'Adil Aouchiche. Autre changement possible : Anthony Modeste pourrait débuter. Auquel cas l'ASSE pourrait se présenter en 4-4-2, ce qui relèguerait le jeune Lucas Gourna sur le banc. Mais il est aussi possible que Puel conserve son 4-3-3 en décalant Khazri sur un côté, sa prestation à Rennes semblant garantuir au Tunisien une place dans le onze.