ASSE, Stade de Reims : Oscar Garcia vide son sac sur son départ des Verts

Présenté hier à la presse au Stade de Reims, Oscar Garcia est notamment revenu sur sa première expérience française de quelques mois à l'ASSE. Une expérience ratée qui n'est pas la cause du retour du Catalan en Ligue 1.

« Après ma courte expérience à Saint-Etienne, je souhaitais revenir en Ligue 1, car c'est un championnat passionnant. Pour moi, il se situe au même niveau que l'Allemagne, juste derrière l'Angleterre et l'Espagne (…) Même si je n'étais pas passé par Saint-Etienne, j'aurais eu la même envie de venir ici », a affirmé Oscar Garcia.

« Mon départ n'a rien à voir avec notre défaite lors du derby »

Dans des propos rapportés par l'Union, l'Espagnol a justifié sa courte aventure chez les Verts. Sans amertume mais avec quelques messages forts à l'attention de son ancienne direction et des supporters de l'ASSE : « Mon départ n'a rien à voir avec notre défaite lors du derby contre Lyon (5-0). J'ai rencontré quelques problèmes en interne, mais je suis heureux d'avoir laissé l'équipe à la 6e place. J'avais demandé des recrues à la direction afin de changer quelque chose. On ne pouvait pas seulement s'appuyer sur l'histoire du club, ne penser qu'au passé et oublier l'avenir. C'était compliqué, l'équipe ne s'exprimant pas à 100%. Comme je suis quelqu'un d'honnête, je suis parti sans demander un euro ».

Le staff qui l'accompagnera vers sa mission rémoise Désormais tourné vers Reims, Oscar Garcia a bâti un staff cosmopolite pour mener à bien sa mission. En Champagne, l'Espagnol ne débarque qu'avec son adjoint de toujours Ruben Martinez Caballero (44 ans). Will Still (28 ans) débarque de Beerschot en qualité de deuxième adjoint. Mickaël D'Amore (48 ans), jusqu'alors entraîneur des U19, est promu pour faire le lien avec les jeunes. De son côté, Sébastien Hamel (45 ans) garde le poste d'entraîneur des gardien. Tout comme Barthélémy Delecroix à la préparation physique et Cyril Duhal pour l'analyse vidéo.