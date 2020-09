ASSE - Stade Rennais (0-3) : analyse, Fofana, Bouanga... Claude Puel réagit après la gifle reçue face aux Bretons

Comme à l'accoutumée, Claude Puel a commenté avec franc-parler la performance des siens après la claque reçue face au Stade Rennais (0-3). Le coach de l'ASSE s'est également prononcé sur le dossier Wesley Fofana.

Son analyse du match

"Ce soir, on a pris une leçon de réalisme. Un réalisme qu’on n’a pas su avoir. On a eu les premières situations mais on a manqué de justesse dans la prise d’initiative, c’est dommage. Ils ont marqué sur leur première situation, également sur leur deuxième occasion. De notre côté, on est malheureux sur le but refusé. Ce but aurait rééquilibré les débats."

Sur la différence par rapport à Rennes

"Pour rivaliser avec cette équipe, on a besoin d’être efficace et de disposer de nos meilleurs atouts. On a besoin d’avoir nos leaders techniques. Il y a des joueurs importants dans notre jeu. Quand ils ne sont pas là ou qu’ils ne démarrent pas le match, ce n’est pas pareil. Que ce soit Neyou, que ce soit Mathieu notre capitaine. Wesley, c’est encore autre chose. Il est un peu perturbé. Mais un joueur comme Neyou nous met dans le bon sens."

Sur les cinq buts pris en deux matches

"C’est différent de Nantes. Là-bas, il y avait beaucoup de fatigue. On n’avait pas su être structuré et discipliné. Contre Rennes, c’est encore différent. Sur trois situations, on n’y est pas. Je ne pense pas qu’ils en ont eu beaucoup d’autres. On se doit d’être concentré et hypervigilant dans le jeu. On a pris une leçon de réalisme. A nous d’en tirer les conséquences."

Sur le mauvais match de Bouanga

"Je ne veux pas rentrer dans les cas individuels. Certains ont joué à leur niveau, d’autres pas. En tout cas, on a besoin d’un ensemble solide et créatif avec tout le monde au diapason. Cela n’a pas été le cas. Malgré de la bonne volonté, on n’a pas été là..."

Sur le cas Fofana

"Je n’ai pas envie de m’exprimer par rapport à lui. C’est un garçon qui est un peu perturbé en ce moment. C’est normal, c’est tout."