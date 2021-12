ASSE – Stade Rennais : Genesio prépare un petit coup de vice face aux Verts

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Denis Bouanga

Sanctionné par la Commission de discipline d'un match de suspension de banc de touche suite à son exclusion par Stéphanie Frappart mercredi contre Lille, Bruno Genesio purgera sans sanction lors d'ASSE – Stade Rennais ce dimanche (13h) à Geoffroy-Guichard.

« Avant le match, j’ai le droit d’être dans le vestiaire avec mes joueurs, heureusement. Je suis interdit de vestiaire d’arbitres, mais comme je n’y vais jamais ce n’est pas très gênant, et de banc de touche. Je serais donc en tribune dans le Chaudron. Ce sera une première, j’espère que ça se passera bien ! », a commenté avec le sourire l'entraîneur des Rouge et Noir, qui espère être « encore plus perspicace à la mi-temps » en prenant de la hauteur.

Des messages à Farbos... par son analyste vidéo ?

S'il sera assis en tribune de presse à côté de son analyste vidéo et ancien vert César Arghirudis, l'ancien coach de l'OL ne restera cependant pas passif durant le match. Il se pourrait même que Bruno Genesio donne quelques consignes détournées à Dimitri Farbos, son « numéro 1 » intérimaire à Geoffroy-Guichard. César Arghirudis ayant l'habitude de communiquer directement avec le banc, Genesio pourra bel et bien faire passer les messages qu'il souhaite... Même si l'intéressé se garde bien de le dire : « Je n’ai pas le droit de communiquer », a-t-il lâché dans un sourire.