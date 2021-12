ASSE - Stade Rennais : les Bretons humilient des Verts en-dessous de tout

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur la gestion de l'espoir Bilal Benkhedim

Du rythme, de l'intensité et de réelles envies d'aller de l'avant, tel était le contenu de ce ASSE-Stade Rennais dès le début du match. Avec une première occasion stéphanoise au prix d'un bon centre de Kolo, sur son côté gauche, et une tête trop écrasée de Krasso (3e). Les Rennais, techniques, n'étaient pas en reste avec une frappe non cadrée de Majer (5e).

Les joueurs de Claude Puel, conscients qu'ils doivent prendre des points, tentaient de joueur haut et d'effectuer un solide pressing. Jean-Philippe Krasso, trouvé sur le côté droit, s'offrait un rush sublime en solitaire avec un festival technique et plusieurs rennais éliminés dans la surface de réparation, avant de ne trouver personne sur son centre (15e). Khazri, lui, ouvrait bel et bien le score, avant d'être logiquement sanctionné pour une position de hors-jeu (19e).

Le premier but, et cette fois validé par la VAR, était bel et bien à mettre air crédit des Rennais. Sur une ouverture de Majer, Terrier, couvert par Nadé, trompait Green lors d'un face à face (0-1, 23e). On retrouvait les deux mêmes joueurs du SRFC pour le but du break, inscrit cinq minutes plus tard. Côté gauche, Majer délivrait une passe merveilleuse pour Terrier qui reprenait en talonnant face à Green, impuissant (0-2, 28e).

Juste avant la pause, et sur un nouveau caviar de Majer, c'est Assignon qui s'y prenait à deux fois, dans le côté droit de la surface de réparation, pour tromper Green. Un but qui était en réalité inscrit par Maçon contre son camp (0-3, 45e).

​Au retour des vestiaires, alors que Denis Bouanga remplaçait le transparent Adil Aouchiche, le Stade Rennais enfonçait le clou. Un quatrième but sublime de Martin Terrier, auteur d'une frappe enroulée du pied droit aux 20 mètres trompant une nouvelle fois Etienne Green (0-4, 48e). Perdus sur le terrain, et logiquement sonnés, les Verts s'en remettaient à leur gardien pour ne pas encaisser davantage de buts avec, entre autres, une parade sur une reprise de volée du pied gauche de Laborde (65e).

Il ne pouvait toutefois rien faire sur une énième offensive du SRFC avec Ugochokwu, bien décalé à droite, qui rajoutait un 5e but d'une frappe sèche à vingt mètres (0-5, 83e). Les Verts ont touché le fond, le Stade Rennais, lui, s'empare de la seconde place du classement de L1.