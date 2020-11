ASSE, Stade Rennais, OL : Puel tiendrait une pépite dans la lignée de Camavinga ou Cherki

C'était l'une des petites surprises du derby perdu par l'ASSE sur la pelouse de l'OL. Claude Puel a décidé d'aligner Lucas Gourna-Douath au milieu de terrain, et le jeune stéphanois a répondu favorablement à la confiance de son coach en montrant un visage convaincant, associé à Loic Neyou. L'émergence de ce nouveau talent a de quoi plaire à Claude Puel, mais ne constitue pas forcément une surprise pour tout le monde.

En effet, interrogé par le Phocéen ce vendredi au sujet des talents les plus prometteurs en Ligue 1, le scout européen Jacek Kulig cite le milieu des Verts au milieu d'un casting ronflant. « Je ne suis pas original en citant Eduardo Camavinga (18 ans) qui est au-dessus de tout le monde. J'adore aussi Rayan Cherki (17 ans) de Lyon qui est extraordinaire, probablement le meilleur adolescent que j'ai vu jouer. (…) Je citerais aussi le milieu de Saint-Etienne Lucas Gourna-Douath (17 ans), le défenseur de Metz Lenny Lacroix (17 ans) et le milieu de MU Hannibal Mejbri (17 ans) », estime Kulig.

L'ASSE, curiosité particulière des scouts

D'ailleurs, pour ce scout à l'oeil aiguisé sur le foot européen, l'ASSE fait partie des clubs qu'il faut suivre de très près pour la gestion de ses jeunes. « Je dirais Lyon, qui travaille très bien depuis tant d'années, et le PSG qui dispose d'un réservoir incroyable. Mais, celui qui m'intéresse le plus actuellement est Saint-Etienne. On vient de voir passer William Saliba, Wesley Fofana, et maintenant Lucas Gourna-Douath, Maxence Rivera et beaucoup d'autres jeunes très prometteurs », souligne le scout.