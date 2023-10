ASSE, Stade Rennais : Yann M’Vila à Lyon !

Non, Yann M’Vila ne signera pas à l’Atlético Madrid. Malgré des rumeurs persistantes tout au long du week-end, et une réelle connexion entre les deux parties, l’ancien milieu de terrain de l’ASSE restera libre jusqu’à sa prochaine destination. Pour l’heure et afin de mieux peaufiner sa réflexion personnelle, le joueur de 33 ans a choisi de s’entretenir du côté de Lyon depuis quelques jours.

« Yann M'Vila est prêt pour un nouveau chapitre car il est toujours disponible en tant qu'agent libre mais pas de discussions avec l'Atléti malgré les liens mais ouvert à de nouvelles opportunités, affirme Fabrizio Romano sur Twitter. Il s'entraîne tous les jours depuis qu'il a quitté l'Olympiacos et travaille désormais deux fois par jour à Lyon, prêt à rejoindre un nouveau club dès que possible. »

🇫🇷 Yann M’Vila, ready for new chapter as he’s still available as free agent — no talks with Atléti despite links but open to new opportunities.



He’s training every single day since he left Olympiacos — now working two times per day in Lyon, ready for new club asap. pic.twitter.com/efVDLFPpZo