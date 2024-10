ASSE : Stassin juge ses premiers pas en Vert et rêve plus haut

À la toute fin du mercato estival, Lucas Stassin a rejoint l'AS Saint-Étienne en provenance du KVC Westerlo contre un chèque de 10 millions d'euros, devenant la recrue la plus chère de l'histoire du club forézien. Après quatre matchs disputés sous le maillot stéphanois, l'attaquant belge n'a pas encore trouvé le chemin des filets mais a délivré sa première passe décisive lors de la victoire contre l'AJ Auxerre (3-1). Présent actuellement avec les Espoirs belges, le nouvel avant-centre des Verts est revenu sur ses débuts à l'ASSE.

"Tout se passe très bien pour moi à Saint-Étienne"

"Tout se passe très bien pour moi à Saint-Étienne. J'ai déjà mon appart et la voiture du club. Je suis bien installé. J'ai été titulaire lors des deux premiers matchs. Ensuite, l'entraîneur a choisi de jouer de manière plus défensive, mais j'ai toujours mon temps de jeu. J'ai pu donner ma première passe décisive lors du dernier match, contre Auxerre", a confié Lucas Stassin pour le quotidien belge DH les Sports+.

Le joueur de 19 ans, double buteur vendredi dernier contre l'Écosse (0-2) avec les U21 belges, rêve désormais de l'équipe A. "Je prends les choses comme elles viennent. Je ne me prends pas trop la tête. Je travaille de mon côté, puis on verra ensuite. Chaque chose en son temps. On verra si un jour, je dois être repris ou si j'ai la chance de jouer avec les A. J'essaierai d'être prêt en tout cas. Avec les Espoirs, on sait qu'un point contre la Hongrie nous suffit. Mais nous jouerons dans l'optique de prendre les 3 points, pour aussi espérer terminer parmi les meilleurs deuxièmes du groupe."

De non-repris à héros des Diablotins, Lucas Stassin rêve désormais encore plus haut: “J’essaierai d’être prêt, en tout cas” https://t.co/3oLGpy0GWu pic.twitter.com/Ci5FHJA9dG — Les Sports + (@lessportsplus) October 15, 2024

