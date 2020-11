ASSE : Statistiquement, Puel ne fait pas mieux que Printant !

En 30 matches de L1 depuis son arrivée à l'ASSE il y a un an, Claude Puel totalise 9 victoires, 5 nuls et 16 défaites. Soit une moyenne d'1,06 point par match. C'est à peine mieux que Ghislain Printant, son prédécesseur, licencié après 8 matches la saison passée avec une moyenne d'1 point par match (2 victoires, 2 nuls, 4 défaites)...

17e de L1 avant l'arrêt des compétitions suite à la crise sanitaire en mars dernier, l'ASSE est aujourd'hui 15e après dix journées, à deux points du 18e, Nîmes. En cas de défaites lors des deux prochaines journées face à Brest et Lille, Puel passerait en dessous de la barre des 1 point par match... et de la moyenne de Printant.

L’AS Saint-Etienne est sur une triste série de 6 défaites consécutives. 🥴



❌ 0-3 vs Rennes

❌ 0-2 vs Lens

❌ 1-3 vs Nice

❌ 0-2 vs Metz

❌ 0-1 vs Montpellier

❌ 1-2 vs Lyon