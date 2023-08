ASSE : Stéphane Diarra s’enflamme pour les Verts et en dit plus sur son rôle

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Stéphane, qu’est-ce qui vous a séduit dans le projet stéphanois ?

Stéphane Diarra : Loïc (Perrin) m’a appelé, j’ai senti qu’il me voulait. Dans un deuxième temps, le coach m’a téléphoné. Il me connaissait lui aussi. Il m’a expliqué comment il comptait m’utiliser, j’ai aimé son discours. En plus, Sainté est un club familial. Ce n’est clairement pas un club comme les autres avec son public. J’adore cette ferveur. Certains parlent de pression. Moi, jouer dans ce type d’ambiance, j’adore !

Descendre d’une division ne vous a pas dérangé ?

Non, ce n’est pas du tout un frein pour moi. Le plus important, c’est de jouer et je sais que je vais me plaire ici.

L’équipe n’a pas très bien débuté sa saison…

Il y a eu deux défaites pour commencer mais le groupe a réagi avec la victoire face à Quevilly. Il n’y a rien d’alarmant. L’équipe se construit.

« Je parlerais plutôt d’excentré et non de piston »

Qu’espérez-vous lui apporter ?

Ces dernières saisons, j’ai eu des blessures mais j’ai quand même joué 19 matchs titulaires la saison dernière. Je vais donner le maximum pour aider l’équipe à atteindre ses objectifs avec mes qualités et mon envie. Je souhaite retrouver le plaisir, la confiance. Il y a un très bon groupe, ça rigole, on va se battre ensemble.

Physiquement, où en êtes-vous ?

J’avais joué une mi-temps contre Concarneau en juillet mais je vais me mettre au niveau. Que je joue 90 minutes, 45 ou 20, je donnerais tout.

Quel est votre poste de prédilection ?

J’ai été formé à gauche mais j’ai plus de facilités à droite. Dans le 4-4-2 de Lorient, j’étais à droite, en faux pied.

Quel regard portez-vous sur le rôle de piston ?

A Lorient, ce n’était pas notre système de jeu mais ici, avec ce système très offensif je parlerais plutôt d’excentré et non de piston.

Propos recueillis par Laurent HESS, à L'Etrat.

Podcast Men's Up Life