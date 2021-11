ASSE : Stéphane Ruffier revit loin de Saint-Étienne

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur la gestion de l'espoir Bilal Benkhedim

L’ASSE et Ruffier se retrouveront devant les prud’hommes le 7 février 2022. Récemment, on a appris que l’ancien gardien des Verts avait contesté son licenciement pour faute grave et réclame plusieurs millions d’euros à son ancien club. Stéphane Ruffier mettrait en avant un « préjudice moral » et une « perte de chance pour sa carrière professionnelle », lui qui est désormais éducateur des jeunes gardien à l’Aviron Bayonnais FC (National 3).

Pour rappel, Ruffier avait été licencié en janvier 2021 pour faute grave suite à une altercation avec Claude Puel. Élu joueur de la décennie à l’ASSE, le gardien le plus capé des Verts semble ne pas vouloir faire de cadeau à son ancien club déjà en difficulté sur le plan sportif.

Au-delà de ces considérations purement juridiques, il est bon de se pencher aussi sur la situation de Ruffier... qui semble pleinement épanoui dans sa nouvelle vie au Pays Basque. « Je l’ai quelques fois au téléphone. Tout va bien, a réagi Mathieu Debuchy sur Sainté Inside. Il est épanoui. C’est dommage que son histoire avec Sainté se soit finie comme ça. C’était un grand gardien du club. »

