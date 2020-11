ASSE : Stéphanois et Lillois vont retrouver une vieille connaissance...

En l'état actuel des choses, et notamment le classement de leur équipe préférée, les supporters des Verts se raccrochent à tout. Y compris au nom d'un arbitre qui, sait-on jamais, pourrait enfin correspondre à une éclaircie en Ligue 1. Les joueurs de l'ASSE, qui sont bloqués à dix points depuis des semaines, et qui enchaînent les défaites, seront ainsi dirigés, dimanche soir, par un certain Benoît Bastien. Ce sera face au LOSC.

Bastien n'est pas synonyme d'assurance tous risques pour les Stéphanois, bien au contraire. Ainsi, l'homme en noir reste sur quatre voyages dans le Forez et pas la moindre victoire pour les Verts. En revanche, et comme le rappelle le site poteauxcarrés, c'est Benoît Bastien qui dirigeait les débats entre les deux formations lors de la saison 2013-2014. L'ASSE s'était alors imposée 2-0, match qui avait entraîné de vives protestations des joueurs du LOSC sur le second but des Verts et l'expulsion de Balmont.

Nouvelles tensions dimanche soir ? Réponse aux alentours de 23 heures.