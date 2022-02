ASSE : Strasbourg, le public, Paris, Metz, Dupraz répond à tout

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

"En première période, on a été en difficulté. Technique, notamment. On n'avait pas de maîtrise. Et nous avons été punis logiquement. J'ai fait un mauvais choix en première période, j'ai donc demandé à Ryad (Boudebouz) de reculer. On dédie ce point aux supporters, cette ferveur populaire a été incroyable. Après, c'est un bon point de pris. On a joué contre une équipe meilleure que nous. On se contentera de ça.

"Je finis ce match complètement vidé. Oui, j'extériorise beaucoup, c'est comme ça. On est déjà dans la projection du prochain match. Même si on joue une petite équipe dans une semaine (rires). Il y aura ensuite une réception cruciale, contre Metz. Mais avec ce public là, on peut avoir de l'espoir."