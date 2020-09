ASSE : Strasbourg, Mercato, Fofana qui reste...Puel avait des choses à dire

La mise au point était attendue. Notamment parce que l'ASSE est en train de se distinguer lors du Mercato avec des départs et des rumeurs. Loïs Diony a rejoint Angers, M'Vila doit s'envoler pour Athènes et signer à l'Olympiakos. Fofana et Bouanga sont courtisés. Bref, Claude Puel a vite mis les choses au point lors de sa conférence de presse.

"ll y a d'autres dossiers en cours au niveau des départs mais tant que ce n'est pas concret... Aucune arrivée n'est prévue. En revanche, et au sujet de Wesley Fofana, il est très bien a Saint Étienne et il restera à Saint Étienne. Il n'y a pas de débat. Il a encore de belles choses à aller chercher, notamment avec sa selection. Il a bien progressé".

Quant au match face aux Alsaciens, Puel, là-encore, s'est montré très clair. "On va essayer d'apporter la meilleure des réponses face à une équipe de Strasbourg qui a digéré ses deux premiers matchs et qui va se présenter face à nous avec un gros bloc solide, tout en exploitant les solutions de contre. L'équipe adverse présentera l'équipe quelle doit présenter en fonction des tests. C'est quelque chose de particulier. On doit attendre les résultats. Ça créé un questionnement."

Tacle appuyé à la LFP

L'entraîneur des Verts a enfin tenu à donner le fond de sa pensée sur le championnat actuel. Et sur tous ces groupes pros touchés par le Covid-19. Puel en est convaincu, le football français navigue à vue. Sans aucune anticipation. "On a commencé un championnat sans savoir si on allait le finir, sans connaître les règles du jeu. S'il ne se finit pas, on se retrouvera dans la même situation que l'année dernière. Il n'y a pas forcément d'anticipation."

Par ailleurs, Puel a précisé que les Verts bénéficiaient du retour, ce week-end, de Zaydou Youssouf dans le groupe.