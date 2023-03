ASSE - Mercato : il marque le but de l’année et lance un appel du pied aux Verts !

Zapping But! Football Club ASSE : La stratégie de Batlles est-elle la bonne ?

Prêté cette saison au Puy en National 1, Maxence Rivera (20 ans) réalise, contrairement à son coéquipier Abdoulaye Bakayoko, une très belle saison en National 1. La semaine passée, le jeune ailier stéphanois a même inscrit un but sublime pour égaliser dans le temps additionnel dans le derby face à Villefranche (1-1). Une réalisation qui serait le but de l'année selon certains...

« C'est bien qu'ils regardent les matchs que je fais »

En conférence de presse cette semaine, le jeune attaquant ponot a évoqué la récente venue de Laurent Batlles pour le superviser sur un match : « Je ne l'ai pas vu lui. Il y avait Loïc Perrin qui était avec lui, qui m'a envoyé un petit message après le match qu'on a fait, et qui m'a envoyé un petit message aussi après le but que j'ai mis ce week-end. S'ils ont envoyé un message, c'est qu'ils sont plutôt attentifs. C'est bien qu'ils regardent les matchs que je fais, ça veut dire qu'ils me donnent de l'importance. C'est bien pour mon retour peut-être là-bas... »

Questionné sur son avenir alors qu'il est encore sous contrat jusqu'en 2024 avec les Verts, Maxence Rivera s'est voulu plus mesuré sur son avenir : « Franchement, je ne sais pas, on verra. Je n'ai pas eu de retour. Après il me reste encore un an à Saint-Etienne. Je suis en contrat avec eux... Je suis Stéphanois encore l'année prochaine pour l'instant ».