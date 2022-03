ASSE : supporters, maintien, Dupraz, Nadé répond à tout

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

C'est à RMC que le défenseur central de l'ASSE, Mickaël Nadé, a accordé certaines de ses réflexions. L'occasion, pour celui qui a convaincu Puel, puis Dupraz, de lui faire confiance, de revenir sur la saison en cours et les galères de la formation stéphanoise.

Retour dans le Forez

"Quand je reviens à Sainté, en prêt de Quevilly, mon état d’esprit est le suivant : je me suis fait petit, sur la pointe des pieds. J’ai écouté le coach Puel et son adjoint Jacky Bonnevay. Je me souviens de mon premier match face à Lorient, cela s’est bien passé, j’ai vraiment compris que je pouvais faire une bonne saison. J’ai vu comment c’était la Ligue 1. J’ai su que je pouvais m’imposer en Ligue 1. Mon but, c’était vraiment de gagner ma place".

Le maintien

"C’est facile de dire qu’on croit plus au maintien, en ce moment ; mais je peux vous dire qu’en novembre et décembre, nous n’avons jamais lâché. Il y a ce match d’Angers, mais regardez aussi celui de Clermont : nous sommes menés 0-2 et nous avons gagné 3-2. Nous sommes tous des compétiteurs dans le vestiaire. Nous nous mettons « chiffon » pour le collègue. Nous n’avons plus le bonnet d’âne. Et je peux vous dire que cela apaise les esprits. Nous restons concentrés avec un objectif à atteindre. Franchement, le groupe a plus de sourires, nous savons que nous ne méritons pas la place que nous avions à l’automne."

Dupraz

"Il est très proche de nous, il sait nous motiver au bon moment. Il est arrivé avec ses idées et nous avons adhéré à son projet. Il a discuté avec tout le monde, pour lui, personne n’était à la cave. Cela mis du baume au cœur de tout le monde."

Les supporters

"Les supporters n’étaient pas très contents au début, nous les comprenons. Désormais, il y a une vague, nous avons encore plus envie de leur montrer qu’on veut se maintenir et qu’on va se maintenir. Il y a beaucoup plus de gens qui y croient. Mais nous, nous n’avons jamais lâché. Franchement, il y a une dynamique lancée : nous avons gagné des matchs, nous n’avons pas fait le plus dur mais nous avons déjà rattrapé le groupe qui est devant."

