ASSE - supporters : posez vos questions à Dominique Bathenay

Une figure marquante de l'ASSE. Un joueur qui a illuminé l'histoire des Verts plusieurs années durant. On parle ici de Dominique Bathenay, entré dans les coeurs de tous les Français un soir de match à Anfield Road sur le terrain de Liverpool au prix d'un but mémorable.

But! Sainté et la Légende des Verts vous proposent de lui poser vos questions. Et ce avant lundi 21, 11 heures.

Les réponses seront publiées mercredi prochain dans notre hebdomadaire But! Sainté.

Une adresse pour envoyer vos questions : maquette@buteditions.com

