ASSE : Tardieu fait passer un message à l'ESTAC avant ses retrouvailles

Moins brillante que contre Caen (2-1), l'ASSE s'est tout de même imposée samedi face à Concarneau (1-0), à Lorient, grâce au cinquième but de la saison d'Ibrahim Sissoko (73e), enchaînant un cinquième match consécutif sans défaite. Après la rencontre, Florian Tardieu s'est réjoui de la bonne passe de sa nouvelle équipe.

"On va faire chier beaucoup de monde si on continue comme ça"

"Il faut retenir la victoire, après on doit avoir plus de maitrise, surtout quand on mène 1-0, a glissé l'ancien de l'ESTAC. On avait la place pour mettre le deuxième et les faire courir, on se fait un peu peur sur cette fin de match. Mais on va faire chier beaucoup de monde si on continue comme ça. Il faut désormais se concentrer sur le match de Troyes qui est important." Solides à défaut d'être spectaculaires, les Verts. C'est déjà ça !

Le capitaine de l'ASSE voulait faire un cadeau à son coach hier soir👇 #ASSE https://t.co/zuocj6GYeo — Envertetcontretous (@Site_Evect) September 24, 2023

