ASSE : Tardieu fait une promesse folle aux supporters

Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

Hier contre Valenciennes (0-0), l'ASSE a une fois de plus déçu. Après cinq journées, elle n'a remporté qu'un seul match alors qu'elle a joué trois fois à domicile. D'où une déception légitime de ses supporters, qui ont sifflé leurs protégés. Après la partie, Florian Tardieu, arrivé à la fin du mercato, a fait une déclaration aussi forte qu'improbable : il ambitionne de remporter toutes les parties dans le Chaudron d'ici la fin de la saison !

"A domicile, on ne doit pas lâcher de points"

"On est frustré, on voulait faire mieux. On avait à coeur de gagner, on savait que c’était un match très important pour nous devant nos supporters. On n’a pas été assez incisifs, on fait une bonne première mi-temps dans l’ensemble mais il n’y avait pas assez de prises de risques, surtout à domicile où on doit mettre le feu offensivement même si on perd le ballon c’est pas grave. Je suis arrivé il y a deux jours, je n’ai pas encore tous les repères mais ça va se travailler, notamment pendant cette trêve. Après sincèrement, on a vraiment un groupe de qualité, je pense qu’il ne manque pas grand-chose, avec un peu plus de folie dans notre jeu offensif, ça va le faire. Il va falloir prendre des points très vite, on est Sainté et on aspire à mieux, surtout à domicile, où on ne doit pas lâcher de points. C’est surtout cela que je regrette parce que dans un stade comme ça avec un public comme ça qui pousse, on doit faire mal et peur à tout le monde."

Tardieu : "Dans un stade comme ça avec un public comme ça qui pousse, on doit faire mal et peur à tout le monde." #ASSE https://t.co/CuQHy1FDVc — Envertetcontretous (@Site_Evect) September 3, 2023

