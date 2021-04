ASSE : temps de jeu, avenir... le cas Moueffek interpelle chez les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : l'hommage des Verts à Loïc Perrin

Jules, Andelot-en-Montagne :

« Moueffek a les qualités pour être titulaire dans le onze stéphanois, mais j'ai l'impression que Puel a décidé que son trio au milieu de terrain tournerait entre Camara, Neyou et Gourna, avec Youssouf en 4e choix. Je trouve qu'il pourrait au moins le faire rentrer plus souvent. C'est un joueur qui est combattif, avec de la rage. À lui de continuer à s'entraîner et il gagnera une place de titulaire, s'il reste au club, lors des prochaines saisons. »

Christophe, Montpellier :

« C'est compliqué à comprendre, étant donné que l'entraîneur mise sur les jeunes joueurs pour son projet. Il pourrait lui faire un peu plus confiance. Je pense que si des grands clubs européens s'intéressent déjà à lui, c'est qu'il ne doit pas être mauvais... »

Colyn, Panissières :

« C'est un jeune joueur qui est déjà au niveau physiquement. Il progresse vite donc je ne vois pas pourquoi Puel ne l'utilise pas plus en Ligue 1... C'est un choix que je ne comprends pas. »

Baptiste, Beaulieu :

« Il devrait plus jouer car c'est un jeune avec un fort potentiel. Il mouille vraiment le maillot, et il est très fort techniquement. J'apprécie fortement son état d'esprit, qui colle parfaitement à celui des Stéphanois. Il est également performant à la récupération, même si parfois il porte un peu trop le ballon. Mais ce ne sont que des erreurs de jeunesse. »

Thomas, Saint-André (La Réunion)

« Je suis assez partagé. Il a fait de très bons matchs, mais aussi des mauvais. Il doit encore progresser et pour cela, c'est sûr qu'il doit avoir du temps de jeu. C'est un joueur très prometteur. Après, il y a une forte concurrence au milieu. Il doit se faire une place pour gagner la confiance du coach. »

Ayoub, Nîmes :

« Je suis déçu des choix de Puel envers Moueffek. C'est un jeune qui a du talent. Il l'a prouvé lorsqu'il avait remplacé Debuchy sur le côté droit de la défense en début de saison. J'aime bien son style de jeu. »

Thierry, Saint-Julien-en-Saint-Alban :

« Je ne comprends absolument pas le très faible temps de jeu accordé par Claude Puel à Moueffek. Il a toujours donné satisfaction quand il a été titularisé ou lorsqu'il est entré en cours de match. Ce jeune joueur possède d'énormes qualités, aussi bien techniques que physiques. D'autre part, il est capable d'évoluer à différents postes. Il mériterait un temps de jeu nettement supérieur. Mais visiblement, il n'a pas les faveurs du coach. Claude Puel serait bien inspiré de le titulariser davantage car il le mérite amplement. »

Adrien, Gaillac :

« Il pourrait avoir plus de temps de jeu, mais le problème est qu'au milieu de terrain, il y a beaucoup de monde entre Camara, Neyou, Gourna et Youssouf. Je l'ai trouvé quand même plus intéressant au milieu, son poste formateur, qu'en latéral, même s'il a pu dépanner à ce poste-là. »