ASSE : Thioub félicite l'OM et annonce la couleur pour le sprint final

But !: Sada, quels sont vos sentiments après cette défaite contre Marseille ?

Sada THIOUB : Il y a beaucoup de déception. On est tombés sur une très bonne équipe de Marseille mais on a fait trop de cadeaux. On a pris des buts qu'on aurait pu éviter. On mène mais derrière on prend deux penaltys, on marque contre notre camp et on se fait prendre en contre.

Vous n'avez pas réussi à emballer la rencontre...

Le but de Denis (Bouanga) nous a pourtant bien mis dans le match. Mais on a payé nos erreurs cash. On aurait aimé jouer plus haut mais les Marseillais nous ont obligés à défendre bas. Ils se déplaçaient très bien. C'était dur de défendre.

L'équipe marque le pas depuis un mois...

On prend moins de points, c'est vrai, mais rien n'est fait. Il reste encore huit matches. On peut encore se sauver. On va jouer chaque match à fond. Il nous reste huit finales.



Le prochain match à Lorient s'annonce très important...

Ils le seront tous. Je signe si on perd à Lorient mais que l'on gagne les sept d'après! Lorient, c'est une confrontation directe. C'est sûr que c'est un match qui va compter, mais ils vont tous compter.

