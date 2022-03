ASSE : Trauco, Neyou... c'est quoi le problème ?

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

« J'ai beaucoup de joueurs, et de bons joueurs, qui sont en plus de bons garçons. J'ai cette chance. Il va falloir que je gère l'effectif, le banc, de manière à ce que chacun se sente bien concerné par notre opération maintien. On aura besoin de tout le monde »... c'est avec ces mots que Pascal Dupraz avait répondu à une question sur l'absence de Miguel Trauco et Yvan Neyou après la victoire des Verts contre Metz (1-0). Mais à Lille (0-0), le Péruvien et le Camerounais ont une nouvelle fois brillé par leurs absences. Ce qui interpelle de plus en plus.

Trauco trop souvent absent

Buteur à Troyes (1-0) en novembre dernier, Trauco n'a joué qu'un seul match de L1 depuis l'arrivée de Dupraz. C'était le tout premier match de l'ère Dupraz, contre Nantes (0-1), et il avait été remplacé dès la mi-temps après avoir été aligné à un poste inédit de milieu gauche. Depuis, l'international péruvien est porté disparu. A gauche, Timothée Kolodziejczak lui est préféré. Il n'a plus été appelé dans le groupe depuis le déplacement à Jura Sud (4-1) en Coupe de France, où il avait joué 7 minutes. C'était le 2 janvier dernier. En fin de contrat, l'ancien joueur de Flamengo ne jouissait pas d'une énorme cote vis à vis de Claude Puel et il semblerait donc que la donne n'a pas changé avec Dupraz, qui préfère appeler Gabriel Silva sur le banc plutôt que lui. Les absences du Péruvien, qui rejoindra encore sa sélection lors de la trêve internationale à venir, ne jouent pas en sa faveur. Et Dupraz ne serait pas « fan » des absences que peut aussi avoir Trauco sur le terrain, avec son goût pour l'offensive. Cependant, le latéral a fait son retour dans le groupe le week-end dernier, ce qui semble donc lui ouvrir une (petite) porte...

Neyou un peu en marge du vestiaire

Ancien chouchou de Puel, Neyou n'est pas à la noce lui non plus depuis le changement de coach. Avec Dupraz, il n'a joué que 45 minutes contre Nantes (0-1), fin décembre. Depuis le début de l'année, le Camerounais n'a joué que 3 minutes, lors de la CAN, face à la Gambie (2-0). Il n'est même pas sur le banc depuis son retour à l'ASSE, où ses débuts si prometteurs sont maintenant loin derrière lui. Dupraz a le choix à son poste (Camara, Gourna, Youssouf, Moueffek), où il préfère pour l'heure maintenir dans son groupe un élément comme Assane Diousse. C'est dire si la cote de Neyou est basse. Après des débuts prometteurs, l'ancien réserviste de Braga, conseillé par Tom Calvet, le gendre de Puel, avait eu du mal à confirmer. Et sa personnalité lui a valu de se mettre quelques coéquipiers à dos, aussi. Ce qui peut expliquer cela, aussi. Contrairement à Trauco, Neyou n'a pas été réintégré dans le groupe qui s'est déplacé à Lille le week-end dernier. Une absence justifiée par une blessure plutôt que par un « choix de l'entraîneur »...