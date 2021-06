ASSE : Trauco victime d'une grande injustice en mondovision

Zapping But! Football Club ASSE : l'hommage des Verts à Loïc Perrin

Certains joueurs de l'ASSE ne sont pas encore en vacances, même si le club forézien n'aura aucun représentant lors de l'Euro. C'est le cas de Miguel Trauco qui disputait cette nuit un match très important dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2022.

Le Pérou bon dernier

Et ce match, le Pérou l'a perdu (0-3). Un match marqué par l'expulsion de... Trauco. Déjà averti, le latéral gauche a reçu un autre avertissement synonyme d'expulsion, juste avant la mi-temps, suite à un duel aérien avec Juan Cuadrado. Ce dernier n'ayant pas sauté, Trauco l'a percuté dans le dos, et les deux hommes se sont retrouvés à terre. Une échauffourée a suivi et l'arbitre n'a rien trouvé de mieux que d'expulser Trauco. Le Pérou ne s'en est pas remis. Avec 1 point en 5 matches, il est lanterne rouge de son groupe et voit la Coupe du monde s'éloigner.

