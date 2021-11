ASSE : Trémoulinas pointe un "club qu'on ne prend pas au sérieux"

Zapping But! Football Club Le journal de l'AS Saint-Etienne : Peut-on croire en des jours meilleurs?

L'annonce par l'ASSE en début d'après-midi du report de la vente du club faute de proposition suffisante a provoqué un raz-de-marée de critiques sur les réseaux sociaux. Les supporters stéphanois sont désabusés à l'idée de savoir que Bernard Caiazzo et Roland Romeyer vont continuer de présider aux destinées de leur club, sans argent pour recruter. Sur La Chaîne L'Equipe, Benoît Trémoulinas, latéral gauche des Verts de janvier à juin 2014, a dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas.

"Le club n'a toujours pas de repreneur. Je pense que les dirigeants attendent vraiment la fin du championnat car ils sont coincés vu la situation du club aujourd'hui. Les Verts sont dans les bas-fonds du classement même si ça va un mieux aujourd'hui. Mais Sainté dans les bas-fonds, ça vaut dans les 20, 30, 40 M€ max. A mon avis, les deux présidents sont plus axés sur du 80, 90 M€ voire plus. Peut-être qu'ils attendent que le club aille mieux avant de vendre. Mais quand on entend parler de fonds avec des Chinois, des Russes, etc, c'est n'importe quoi, ça devient folklorique. Je pense que plus personne ne prend au sérieux l'ASSE et au final on se dit que le club n'est pas à vendre."