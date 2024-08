ASSE : très bonne nouvelle inespérée pour Dall'Oglio avant Monaco

Vainqueurs de Kiel (3-2), les Verts ont un peu rassurés avant de débuter la saison, eux qui restaient sur deux défaites en amical contre Grenoble (3-5) et Getafe (0-1). En Allemagne, Olivier Dall'Oglio a aligné une équipe qui devrait ressembler à celle qui débutera la saison à Monaco ce week-end. Le jeune Marwann Nzuzi était latéral gauche mais en l'absence d'Yvann Maçon, suspendu, c'est Léo Pétrot qui devrait débuter sur le Rocher

Pétrot de retour, Wadji aussi

Le défenseur a en effet effectué son retour à l'entraînement ce dimanche, à l'instar d'Ibrahima Wadji, et il devrait être en mesure de tenir sa place. Un retour qui tombe à pic, surtout que Nzuzi, qui a dû céder sa place après un peu plus d'une heure de jeu à Kiel, à cause de crampes, semblait un peu léger.

Retours à l'entraînement de Pétrot et Wadji depuis quelques jours. Pétrot pourrait débuter face à Monaco...

