ASSE : trêve internationale... le bilan des Verts en sélections

Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le joli coup Pape Cissé

Après avoir serré les dents pour tenir sa place contre Monaco (0-4), Stefan Bajic, le jeune gardien de l'ASSE, qui avait ressenti des douleurs à une cheville avant d'affronter le club du Rocher, n'a pas rejoint l'équipe de France U20 à Clairefontaine. Il a déclaré forfait. Et d'autres internationaux stéphanois sont aussi restés chez eux, mais à cause de la situation sanitaire cette fois. C'est notamment le cas des Camerounais Harold Moukoudi et Yvan Neyou, lequel devra donc patienter encore un peu avant d'intégrer les Lions Indomptables. « Nous avons contacté les joueurs et nous nous sommes rendu compte que certains européens ne pourraient pas voyager, a expliqué Toni Conceiçao, le sélectionneur portugais du Cameroun. Nous parlons aux joueurs, car nous ne voulons pas leur créer un environnement négatif, ni un climat de conflit. Nous ne sommes pas dans le besoin, mais nous comprenons les autres équipes, pour lesquelles c'est une mesure terrible ».

La première sélection de Neyou avec le Cameroun attendra, Khazri s'est offert un aller-retour express à Tunis

Organisateur de la prochaine CAN 2022, le Cameroun est déjà qualifié. C'est aussi le cas de la Tunisie mais cela n'a pas empêché Wahbi Khazri de rejoindre les Aigles de Carthage en début de semaine dernière... pour un aller-retour express à Tunis, puisqu'il a finalement déclaré forfait, malade, lui qui était de toute façon suspendu pour affronter la Libye ! Si Pape Cissé n'a pas eu le feu vert pour rejoindre la sélection sénégalaise, Assane Diousse, prêté cette saison en Turquie, à Ankaraguçu, a quant à lui effectué son grand retour chez les Lions de la Teranga, trois ans après son deuxième et dernier match en sélection.

Bouanga buteur avec le Gabon

Alors que Miguel Trauco n'a pas rejoint le Pérou, les matches ayant tous été reportés en Amérique du Sud, Saidou Sow était sur le pont avec la Guinée, accompagné par le jeune gardien Bangaly Sylla, tout comme Denis Bouanga avec le Gabon, Adil Aouchiche et Aimen Moueffek avec l'équipe de France U20 et Lucas Gourna-Douath avec les U19. Bouanga s'est d'ailleurs illustré en inscrivant un but lors de la victoire du Gabon contre le Congo (3-0), synonyme de qualification pour la prochaine CAN. Moins de réussite pour Aouchiche, qui a joué la deuxième mi-temps lors de la défaite des U20 contre Le Havre (1-3), alors que Moueffek a dû quitter le rassemblement suite à un souci familial, et pour Gourna-Douath, battu avec les U19 par la réserve de l'AJ Auxerre (2-3).