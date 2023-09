ASSE : deux mauvaises nouvelles chez les Verts gâchent un triple coup de pouce avant Troyes

Zapping But! Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

Jamais deux sans trois pour l’ASSE ? Après deux succès d’affilée à l’extérieur, à Caen puis contre Concarneau à Lorient, les Verts tenteront de réaliser un carton plein ce samedi sur le terrain de Troyes lors de la 9e journée de Ligue 2 (15h). Pour ce faire, Laurent Batlles pourrait pouvoir compter sur un triple coup de pouce.

Alemdar, Conté et Bruus out ?

Titularisé les six premières journées mais ayant dû céder sa place sur blessure à la pause il y a 10 jours à Annecy, Dogan Alemdar n'est pas dans le groupe troyen qui affrontera Rodez ce soir dans l'Aveyron. L’Est Éclair précise que le gardien turc prêté par le Stade Rennais est blessé à la cuisse et devrait également manquer la réception de l’ASSE ce samedi.

Le quotidien régional ajoute qu'Abdu Conté et Andreas Bruus sont en réathlétisation et absents du groupe de l’ESTAC depuis le début de saison. Autant dire qu’un forfait se profile encore contre les Verts, qui ont de leur côté appris deux petits coups durs. Anthony Briançon et Ibrahima Wadji n'étaient pas présents à la séance collective de ce matin. Le défenseur de l’ASSE était en soins en salle ce matin, alors que l'attaquant effectuait de la course.

