ASSE : triste fin pour Wahbi Khazri

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Les verts préparent-ils le mercato d'été ?

Wahbi Khazri n'aura marqué qu'un seul but ces trois derniers mois, sur penalty. Dimanche, il a terminé son expérience stéphanoise contre Auxerre (1-1, 4-5 tab) en sortant sous les sifflets du Chaudron après un match très décevant. A son remplacement par Enzo Crivelli, bien plus saignant, le Tunisien, en fin de contrat, n'a pas eu un regard pour Pascal Dupraz, qui avait mis en cause son professionnalisme après la défaite à Lorient (2-6) en laissant entendre qu'il prenait un peu trop son temps pour soigner une cheville. Et en regagnant le banc, Khazri n'a pas pris soin de transmettre son brassard à un coéquipier, le laissant simplement tomber par terre. C'est Arnaud Nordin qui l'a récupéré.

Une triste fin pour Khazri, si précieux l'an dernier dans la course au maintien. Et qui n'aura pas vraiment joint les actes aux paroles, lui qui avait dit avant le dernier match à Nantes (1-1) que les Verts devaient « porter leurs couilles ».... Trop usé mentalement et/ou physiquement, Khazri ?

🚨 ALERTE BUTASSE ! 🚨

TOUT RECONSTRUIRE ! 🏗

Ce n’est plus une crainte mais une réalité, l’ASSE est en Ligue 2.

Retrouvez nous en kiosque ou dans notre boutique en ligne ➡️ https://t.co/DvJwVn5d3M pic.twitter.com/nGCinOz5PH — But! Saint-Étienne (@ButASSE) May 31, 2022

Pour résumer Si précieux l'an dernier dans la course au maintien, Khazri est sorti sous les sifflets de Geoffroy-Guichard hier. Lui qui n'aura pas vraiment joint les actes aux paroles,après avoir dit avant le dernier match à Nantes (1-1) que les Verts devaient « porter leurs couilles »....

Laurent HESS

Rédacteur