ASSE : trois joueurs reprendront plus tard que les autres

C'est la reprise ! Les joueurs de l'AS Saint-Etienne, qui évolueront en Ligue 2 la saison prochaine, reprennent ce lundi le chemin de l'entraînement. Selon les informations de Sainté Inside, deux séances collectives seraient prévus à 10h et 16h30 avec deux groupes différents.

Reprise décalée pour les internationaux !

Par ailleurs, à en croire les informations du Progrès, les internationaux que sont Lucas Gourna-Douath, Adil Aouchiche et Denis Bouanga ne devraient pas être présents ce lundi à l'Étrat et devraient reprendre plus tard que les autres. Saïdou Sow aurait lui écourté ses vacances pour être présent dès la reprise avec l'ensemble du groupe.

Sanctions, vente du club, transferts... Il va se passer beaucoup de choses lors des sept prochains jours !

