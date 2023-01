ASSE : trois points litigieux offerts aux Verts ?

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

Le 24 octobre dernier, l’ASSE s’est imposé à Amiens (1-0) grâce un pénalty transformé par le Sénégalais, Ibrahima Wadji. Philippe Hinschberger, coach d’Amiens n’a toujours pas digéré le pénalty accordé aux Verts durant cette renconre…

« Je n'aime pas me retrancher derrière cet argument mais sur nos trois derniers matches à domicile face à Sainté, QRM et Guingamp, j'ai le sentiment qu'on a été largement floué au niveau des décisions arbitrales. », a-t-il d’abord expliqué dans des propos relayés par Le Courrier Picard.

« Eux (les arbitres) ont le droit de dire ce qu'ils veulent et nous, on a le droit de ne rien dire. Le penalty sifflé en faveur de l'ASSE et ceux refusés contre QRM et Guingamp, ça fait trois décisions arbitrales en notre défaveur. », a lancé l’homme de 63 ans.