ASSE : trois retours et quatre absents face au PSG !

Le journal de l'AS Saint-Etienne : Peut-on croire en des jours meilleurs?

Absent plusieurs semaines, Romain Hamouma manque à l'appel, tout comme Yvan Neyou, Arnaud Nordin et Gabriel Silva. Saïdou Sow et Harold Moukoudi font leurs retours. Tout comme Denis Bouanga, malade à Troyes. Incertain, Ryad Boudebouz figure dans le groupe. Stefan Bajic est malade et laisse sa place au jeune sénégalais Fall, qui pourrait débuter contre Brest mercredi prochain du fait de la suspension d'Etienne Green. Notons également la présence du jeune Calodat, latéral gauche de formation.