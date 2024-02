ASSE - Troyes : Dall'Oglio s'agenouille devant ses joueurs mais leur met un coup de pression

Zapping But! Football Club ASSE : vente des Verts, faut-il vraiment y croire ?

En étrillant ce lundi Troyes (5-0), en match de clôture de la 24e journée de Ligue 2, l'AS Saint-Étienne a signé son match référence de cette saison. C'est donc un Olivier Dall'Oglio plus que satisfait qui est apparu en conférence de presse d'après-match.

"Maintenant, je veux revoir ça"

"J’ai vu un vrai collectif, des garçons qui jouaient ensemble, de la communication, des efforts, de la part des attaquants et des milieux pour défendre. Sur les deux derniers matchs, les intentions n’étaient pas là. Toutes nos occasions sont arrivées parce qu’on était déterminés à s'en créer. C’est une recette. Il y a une base, des principes de jeu que les joueurs connaissent, à partir de là, si tout le monde joue son rôle, ça donne de bons matchs. J’ai félicité les joueurs. Gagner un match n’est jamais simple", a confié l'entraîneur des Verts tout en mettant un coup de pression à ses joueurs pour la suite des opérations. "Maintenant, je veux revoir ça. (...) On a besoin de tout le monde, je compte sur ce collectif-là, ceux qui ne seront pas prêts à ça, ne rentreront pas."

Interrogé sur Nathanaël Mbuku, auteur de son premier but sous le maillot stéphanois, et Ibrahim Sissoko, qui a signé son retour de la CAN 2024 par un but, Olivier Dall'Oglio s'est montré dithyrambique envers l'attaquant malien. "C’est important pour les attaquants. Il ne manque qu’Irvin Cardona, qui a bien provoqué l'adversaire, qui s’est procuré des occasions aussi même s’il a été un peu hésitant. En tout cas, on a vu des joueurs offensifs se procurer des occasions. Ce n’est pas anodin. Ibrahim Sissoko, qui était titulaire, à amener du leadership depuis son retour. C’est un point de fixation, dangereux de la tête, capable aussi de prendre la profondeur. Ça nous aide et on a vu ce soir que l'on peut varier notre jeu, être moins prévisibles."

