ASSE - Troyes : le joli clin d’œil de Jessy Moulin aux Verts

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

Jessy Moulin avait sans doute espéré un retour plus triomphal à Saint-Étienne. Après avoir quitté l’ASSE au mercato estival, celui qui devait lancer une nouvelle aventure à Troyes s’est vite retrouvé derrière Gauthier Gallon et a même fait le déplacement dans le Forez blessé hier.

Cela n’a pas empêché l’ancien gardien des Verts de commenter la rencontre à laquelle il a assisté avec une certaine nostalgie. « Ça m'a fait bizarre de revenir à Geoffroy-Guichard en n'étant plus au club, en tant qu'adversaire, a confié Moulin après la rencontre. J'ai encore beaucoup de copains à Sainté, je suis allé les voir après le match, c'était un sentiment étrange. Même si je suis Troyen aujourd'hui, je suis la saison de l'ASSE de très près, je ne vais pas le cacher. J'espère que les deux clubs vont se maintenir. »

Moulin, âgé de 36 ans, ne souhaite que du bon à l’ASSE pour la suite de la saison. « Par rapport au match, je pense qu'on était plus près des trois points que les Verts. J'ai l'impression que le penalty sifflé est celui où la faute est la moins évidente. En ayant mené et maitrisé le match, on pouvait espérer mieux. Mais c'est un point qui va compter pour les deux équipes », a-t-il conclu. Comme toujours, avec élégance et disponibilité.

Bastien Aubert

Rédacteur