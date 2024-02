ASSE - Troyes : un Vert répond aux nouvelles banderoles des supporters

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Après deux revers contre Amiens (0-1) et Dunkerque (1-0), l'AS Saint-Étienne a renoué ce lundi avec la victoire face à Troyes, et quelle manière, puisque les Verts se sont largement imposés (5-0). Auteur du cinquième et dernier but de son équipe lors de cette rencontre, Anthony Briançon a révélé, qu'en tant de capitaine, il avait demandé à ses coéquipiers de lire les banderoles déployées par les supporters stéphanois en marge du match.

"J'ai demandé aux joueurs de lire les banderoles"

"Il faut savourer déjà. On a mis des choses en place avec une longue semaine de travail. On a beaucoup parlé, on a fait pas mal de vidéo. Ce soir (lundi), j’ai insisté sur le fait qu’on avait assez parlé et que maintenant il fallait mettre les actes sur le terrain. Il y a eu des banderoles, j’ai demandé aux joueurs de lire parce que ça touche, c’est normal. C’est normal que les supporters ne soient pas contents de ce que nous avons produit sur les deux derniers matchs. Il y a eu un gros sursaut d’orgueil, c’est bien mais il faut garder beaucoup d’humilité et surtout être régulier maintenant", a confié l'ancien Nîmois en zone-mixte.

