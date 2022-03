ASSE - Troyes : les petits coups de vice de Khazri passent très mal

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

L’ASSE a finalement réussi à obtenir ce qu’elle méritait sans doute face à l’ESTAC : un penalty. Vendredi, les Verts ont ainsi égalisé par l’intermédiaire de Ryad Boudebouz suite à une faute litigieuse sur Mahdi Camara sifflée dans la surface troyenne. Le lobbying de Wahbi Khazri auprès de l’arbitre du match a-t-il été payant ? Bruno Irles le pense dur comme fer.

« On est d'accord pour dire que Khazri, sur ce match, est vraiment allé chercher la faute à chaque fois ? Il est allé voir mon gardien et lui a dit "je vais aller l'obtenir ce penalty !"C'est bien joué, c'est l'expérience : il avait cette intention, on le voyait dans de nombreuses situations, a soufflé le coach aubois en conférence de presse. Il peut marquer sans ça, c'est un super joueur qui peut marquer à n'importe quel moment. Saint-Etienne a beaucoup de chance de l'avoir dans son effectif mais il n'est pas obligé d'aller chercher le penalty comme ça car l'arbitre le voit aussi... »

Kevin Diaz, consultant sur RMC Sport, a confirmé que la sanction semblait disproportionnée pour l’ESTAC. « C'est là que l'arbitre doit avoir de la personnalité. Ou alors celui qui est dans le camion du VAR doit lui dire d'aller revoir l'action car pour moi, il n'y a absolument rien ! C'est de la compensation parce qu'il y a la pression du Chaudron, a appuyé l’ancien attaquant dans L'Est Éclair. On voit sur son visage que l'arbitre n'est pas sûr de lui ! »

