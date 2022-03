ASSE - Troyes : Pierre Ménès a vu un gros couac mais apporte du positif aux Verts

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

L’ASSE passera la trêve internationale dans le doute. Incapables de prendre le dessus sur Troyes vendredi à Geoffroy-Guichard (1-1), le hommes de Pascal Dupraz doivent avoir déjà hâte de recevoir l’OM dans deux semaines pour le compte de la 30e journée de L1. En attendant, Pierre Ménès a livré son analyse du match nul contre les hommes de Bruno Irles.

« Les Verts ont fait beaucoup d’efforts pour s’extirper de la zone rouge et n’avaient pas les jambes pour faire mieux, a-t-il expliqué sur son blog. L’ESTAC a réalisé un excellent début de match avec de bonnes transmissions et l’ouverture du score sur un excellent centre de Conte repris par Mothiba. Sainté a égalisé sur un penalty que je trouve assez extravagant. Mais bon, j’aurais donné péno pour une faute sur Khazri un peu avant donc on va dire que ça s’équilibre, même si une connerie plus une connerie n’équilibre rien du tout en fait. »

Au-delà de ce couac arbitral, un de plus cette saison en Ligue 1, l’ancien consultant de Canal+ a apporté une bonne nouvelle aux Verts... mais aussi aux joueurs de l’ESTAC dans la course au maintien. « Au final, ce match nul permet aux deux équipes de faire tourner le compteur, a-t-il poursuivi. On verra selon les résultats des autres équipes en course pour le maintien si c’est une bonne affaire… » Le FC Lorient (devant Strasbourg, 15h) et le FC Metz (à Rennes, 15h) sont notamment concernés aujourd’hui.

"Sainté cale, Lens repart, Lille rebondit"



Un titre qui résume bien les trois premiers matchs de la 29e journée. Pour une analyse plus poussée, c'est ci-dessous.https://t.co/ECFK2N99QU — Pierre Ménès (@PierreMenes) March 19, 2022

Pour résumer Bien que tenue en échec par l’ESTAC de Bruno Irles vendredi à Geoffroy-Guichard en ouverture de la 29e journée de L1 (1-1), l’ASSE de Pascal Dupraz n’a pas totalement déçu Pierre Ménès. L’arbitre du match, en revanche...

Bastien Aubert

Rédacteur