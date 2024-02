ASSE - Troyes : plusieurs retouches dans le onze des Verts ?

Zapping But! Football Club ASSE : vente des Verts, faut-il vraiment y croire ?

Olivier Dall’Oglio devrait articuler son équipe en 4-3-3 avec quelques petites retouches par rapport à la dernière défaite de l’ASSE à Dunkerque. Selon Peuple Vert, Anthony Briançon sera aligné axe droit de la défense et retrouvera Mickaël Nadé. Non titularisé le week-end précédent, ce dernier récupèrerait une place de choix aux dépens de Léo Pétrot, fautif sur son marquage sur le but Dunkerquois.

Sissoko titulaire en pointe ?

Yvann Maçon devrait être une nouvelle fois aligné à gauche tandis qu’Aïmen Moueffek devrait retrouver une place de titulaire dans l’entre jeu après avoir été mis sur le banc dans le Nord. En attaque, deux doutes subsistent sur l’identité de la pointe : PV mise sur Irvin Cardona quand L’Équipe pense qu’Ibrahim Sissoko y fera son grand retour après avoir brillé avec le Mali à la CAN.

