ASSE, Tunisie : Khazri devant un défi totalement dingue face aux Bleus

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Wahbi Khazri devrait avoir sa chance contre les Bleus. Lui qui rêve d’affronter la France en Coupe du monde est en effet annoncé titulaire par L’Équipe à la pointe de l’attaque de la Tunisie pour le troisième et dernier match de la phase de groupes (16h).

L’ancien attaquant de l’ASSE (31 ans) devrait être escorté par Anis Ben Slimane, à droite et Mohamed Ben Romdhane à gauche. Khazri, qui n’a joué qu’une vingtaine de minutes depuis le début de la compétition, sera forcément attendu comme le messie surtout quand on voit la propension de son équipe à rester muette face à ses adversaires.

Selon Opta, la Tunisie a tiré 27 fois au but lors de ses deux premiers matches, contre le Danemark et l’Australie, sans réussir à marquer. Les Aigles de Carthage n’avaient pas non plus réussi à inscrire un but lors de 3 de leurs 5 précédentes participations (1998, 2002, 2006). Les Bleus sont prévenus : leurs adversaires doivent une revanche à leurs supporters au Qatar.