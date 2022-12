ASSE, Tunisie : Khazri justifie sa retraite internationale

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Malgré sa victoire ce mercredi contre l'équipe de France (1-0), la Tunisie est éliminée dès la phase de poules de la Coupe du monde 2022. Un match au cours duquel Wahbi Khazri a inscrit son 25e but pour la 74e et dernière sélection avec les Aigles de Carthage. En effet, l'attaquant de Montpellier a décidé de prendre sa retraite internationale.

"C'était le bon moment"

Pour beIN Sports, l'ancien joueur de l'ASSE, qui a fêté, le 3 février dernier, ses 31 ans, a justifié son choix. "C’était le bon moment. J’ai fait cinq Coupes d’Afrique, deux Coupes du monde, j’ai rendu fier mes parents, ma femme, mes enfants. Jouer pour mon pays était exceptionnel. J’ai rendu fier le peuple tunisien. La boucle est bouclée. Terminer sur une victoire contre l’équipe de France, c’est l’un des plus beaux moments de ma carrière. Être décisif et marquer, c’est ce qu’il y avait de plus beau. Je remercie le peuple tunisien qui m’a soutenu, qui a toujours été derrière moi. J’en connais certains depuis dix ans. Ils ont été là pour moi dans les bons et les mauvais moments. On a une belle génération. On a essayé d’écrire une belle histoire du football tunisien. Malheureusement ça s’est joué à un petit but, une mi-temps ratée contre l’Australie. On aurait mérité de sortir de cette poule. Mais je suis content de finir comme ça. Je souhaite le meilleur à ce pays qui pue le football comme d’autres pays africains. Je suis persuadé que le meilleur reste à venir."

🏆 #FIFAWorldCup

🇹🇳🗨️ Wahbi Khazri sur sa retraite internationale : "C'était le bon moment... J'ai rendu fier tout le peuple tunisien. La boucle est bouclée"#beINFWC2022 pic.twitter.com/RPV5KlFAQ1 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 1, 2022

