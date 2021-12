ASSE : un absent confirmé pour Dupraz, la CAN 2022 bien partie pour se jouer ?

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : La question de la semaine

Comme l’ont rappelé Jean-François Soucasse et Loïc Perrin la semaine dernière, l’ASSE va être pénalisée pendant la Coupe d’Afrique des Nations en janvier et février. Beaucoup d’internationaux vont être confrontés, ce qui contraint les dirigeants stéphanois à leur trouver des remplaçants. Saïdou Sow est l’un d’eux. Le grand défenseur est d’ailleurs officiellement convoqué par le sélectionneur de la Guinée, Kaba Diawara (ancien attaquant de l’OM, entre autres).

Mais ce n’est pas tout. Interrogé par RMC Sport, Diawara a révélé qu’une réunion très importante sur la tenue de la CAN, contestée notamment par les nations européennes, devait se tenir en fin de semaine mais que son sentiment était qu’elle allait se jouer : « Il y a eu une réunion très importante dimanche mais rien n’a encore filtré. On continue de travailler avec la fédération, je pense qu’on va jouer cette CAN ». Une bonne nouvelle pour tout le continent. Car comme l’a expliqué le nouveau président de la Fédération camerounaise Samuel Eto’o, la CAN n’a aucune raison d’être annulée si l’Euro a pu se jouer dans des stades pleins en juin dernier…

Kaba Diawara (sélectionneur de la Guinée): "Je pense que la CAN va se jouer" https://t.co/Nuis1dQABB via @RMCSport — Loïc Tanzi (@Tanziloic) December 21, 2021