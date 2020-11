ASSE : un agent prévient que les prochains Fofana et Saliba sont scrutés

Quand un club est capable de sortir deux pépites aussi importantes que William Saliba et Wesley Fofana à douze mois d'intervalle, permettant de faire entrer 70 M€ dans les caisses, forcément, il attire le regard des recruteurs. L'agent de joueurs Jacek Kulig l'a confirmé au site de supporters marseillais Le Phocéen…

"Celui qui m'intéresse le plus est le centre de l'ASSE"

"Les meilleurs jeunes ? Je ne suis pas original en citant Eduardo Camavinga (18 ans), qui est au-dessus de tout le monde. J'adore aussi Rayan Cherki (17 ans), de Lyon, qui est extraordinaire, probablement le meilleur adolescent que j'ai vu jouer. On peut aussi citer l'ailier droit Lisandru Tramoni (17 ans), qui vient de quitter Ajaccio pour Cagliari, ce qui est d'ailleurs stupide pour moi. Je citerais aussi le milieu de Saint-Etienne Lucas Gourna-Douath (17 ans), le défenseur de Metz Lenny Lacroix (17 ans) et le milieu de MU Hannibal Mejbri (17 ans)."

"Les meilleurs centres ? Je dirais Lyon, qui travaille très bien depuis tant d'années, et le PSG qui dispose d'un réservoir incroyable. Mais, celui qui m'intéresse le plus actuellement est Saint-Etienne. On vient de voir passer William Saliba, Wesley Fofana, et maintenant Lucas Gourna-Douath, Maxence Rivera et beaucoup d'autres jeunes très prometteurs. Lille travaille très bien aussi, mais ils font plus de scouting que de formation"