ASSE : un ancien banni de Puel retrouve de plus en plus de crédit

Miguel Trauco a dû déclarer forfait lors de la victoire de l'ASSE à Montpellier. « Miguel a un ongle incarné, en plus c'est sur son pied gauche. J'ai vu avec lui, il fallait des joueurs à 100% et Gabriel Silva revient bien depuis quelques semaines, il a fait un match solide dernièrement, ça a justifié la décision de le faire jouer », a expliqué Claude Puel après la victoire dans l'Hérault. C'est donc Gabriel Silva qui a vécu sa 2e titularisation de l'année 2021 à Montpellier (2-1) et le Brésilien a fait son match, comme contre Bordeaux (4-1).

Silva a muselé Laborde à la Mosson

Il finit sa saison très difficile sur une bonne note. A la Mosson, l'ancien joueur d'Udine a été discret offensivement. Mais dans son couloir, il a complètement mis sous l'éteignoir Gaëtan Laborde. Pas si simple !