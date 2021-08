ASSE : un ancien candidat au rachat allume Romeyer et Caïazzo

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le joli coup Pape Cissé

Dans les colonnes du Progrès, l’ancien candidat à la reprise de l'ASSE en 2018, Jérôme De Bontin, qui était à l’origine du projet américain PEAK6, a égratigné les deux propriétaires actuels des Verts, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo.

"Le problème de Saint-Etienne est que les propriétaires actuels ne peuvent pas s‘entendre entre eux sur la juste décision pour le club. Ils veulent vendre mais ils veulent rester impliqués. Ils ne s’entendent pas dans la vie courante mais sont attachés à la hanche par cet espoir de vendre et récupérer les fonds perdus. S’ils étaient prêts l’un et l’autre à se retirer, le club pourrait rebondir et retrouver sa juste place dans le championnat français. Nous avions cet espoir en 2018 mais nous avons fait marche arrière face aux conflits permanents entre ces deux personnes", a lâché l'ancien président de l’AS Monaco, qui est toujours très proche des affaires du football.