ASSE : un ancien candidat au rachat des Verts a crispé l'OL

Un temps candidat au rachat de l'ASSE et sponsor des Verts, Serge Bueno s'est rapproché ces derniers temps de Tony Parker et de l'ASVEL dans l'espoir de prendre le contrôle du grand club de basket de la région lyonnaise. Problème : cette histoire fait des remous jusqu'à l'intérieur … de l'OL.

Tony Parker contraint de renoncer à Serge Bueno pour préserver son lien avec l'OL ?

En effet, si Tony Parker n'est plus au conseil d'administration d'OL Groupe depuis l'arrivée de John Textor, l'ancienne star de NBA garde des liens forts avec le club de football lyonnais et, en interne, on vivait très mal la volonté de « Tipi » de convertir ses parts de l'ASVEL en parts Smart Good Things.

Selon L'Equipe, le PDG de LDLC Laurent de la Clergerie et OL Groupe, associés de l'ASVEL, ont convaincu Tony Parker de repousser la proposition de Serge Bueno. Reste à savoir si l'investisseur ligérien – qui finance en grande partie la salaire de plusieurs stars de l'ASVEL (Nando De Colo en tête) – va continuer d'appuyer le club villeurbannais suite à cette fronde portée par l'OL.